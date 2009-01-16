Кучма точно знает, что газ - не столько экономика, сколько большая политика

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА убежден, что газ является большой политикой, которую Россия стопроцентно использует в отношениях и с Украиной, и с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

В частности, Л.КУЧМА считает, что “нужно было не поручать целый год “Нафтогазу” и “Газпрому” решать эти проблемы, а это должны были решать Президент и премьер-министр”.

По мнению Л.КУЧМЫ, нельзя было доводить до такого состояния, когда вся страна, ее экономика стала заложницей. “А что дальше?”, - спросил он.

“Я лично всегда сам решал эти проблемы. Потому что газ это не только экономика, и не столько экономика, это – большая политика. И Россия не имеет права это не использовать, она использует это на сто процентов, в том числе и по отношению к Европейскому Союзу”, - сказал Л.КУЧМА.

При этом экс-президент отметил, что “Россия - наш стратегический партнер, и без широкого сотрудничества с Россией у Украины нет будущего”.