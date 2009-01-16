У Ющенко считают, что РосУкрЭнерго не имеет отношения к газовой войне

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ убежден, что не стоит связывать компанию “РосУкрЭнерго” и проблему с поставками газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал сегодня на брифинге, комментируя заявления, в которых “РосУкрЭнерго” обвиняли в причастности к прекращению поставок газа в страны Европы.

Б.СОКОЛОВСКИЙ выразил убеждение, что «эти две темы разделены, и с 1 января 2009 года они не пересекаются и их нельзя рассматривать в одной плоскости». Он подчеркнул, что сегодня речь идет не о компании “РосУкрЭнерго”, а речь идет об отсутствии поставок газа на границу Украины с Россией для дальнейшей его транспортировки в Европу.

«Вот проблема есть. Эта проблема слишком политизирована, и я бы ни в коем случае ее не упрощал до, откровенно скажем, каких-то технических вещей», - сказал он.