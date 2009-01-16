У Ющенко говорят, что Тимошенко еще в 2005-м хотела отрезать Европу от газа

Заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что начало сегодняшнего газового кризиса следует искать в 2005 году с приходом Юлии ТИМОШЕНКО на премьерскую должность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

Р.Бессмертный отметил, что на момент прихода Юлии ТИМОШЕНКО на премьерскую должность в 2005 году между Украиной и Россией была полностью сформирована договорная правовая база и необходимо было лишь ежегодно подписывать межправительственные протоколы технического характера о поставках газа.

Однако, как заметил Р.Бессмертный, с начала 2005 года было «полностью провалено» подписание такого межправительственного протокола, и со стороны премьера «было поручение работать на разрыв украинско-российской договорно-правовой базы».

Он также добавил, что именно с момента прихода Ю.ТИМОШЕНКО в 2005 году на должность премьера было поручение компании «Укртрансгаз» остановить поставки российского газа в Европу. И только при срочном вмешательстве Президента Виктора ЮЩЕНКО ситуацию удалось исправить.

Заместитель главы Секретариата Президента также отметил, что в результате таких действий премьера Ю.ТИМОШЕНКО Россия сначала выставляет цену 165 дол. за 1 тыс. кубометров, а уже осенью в 2005 году увеличивает до 230 дол.

При этом он добавил, что, только ценой невероятных усилий нового правительства во главе с Юрием ЕХАНУРОВЫМ в конце 2005 - в начале 2006 года Украине удалось подписать с Россией контракт на поставки газа.

«Тогда прообраз сегодняшнего кризиса уже дал о себе знать», - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он также напомнил, что отдельная проблема с поставками российского газа в 2005 году также была связана с тем, что, с одной стороны, премьеру Ю.ТИМОШЕНКО необходимо было договариваться о подписании правительственного протокола, а с другой – в России все еще существовало уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что в результате таких действий, начиная с 2005 года, по состоянию на осень 2008 года правовая база украинско-российских газовых отношений существует лишь частично, что позволяет России фактически шантажировать украинскую сторону.

В связи с этим Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что сложившаяся ситуация свидетельствует либо о непрофессиональности украинского правительства, либо о его фактическом сговоре с представителями российской стороны.

Он напомнил, что сейчас Генеральная прокуратура Украины проверяет возможность сговора с представителями российской стороны.