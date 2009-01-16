Черновецкий купит себе вертолет, и будет летать за счет бюджета

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ планирует в ближайшее время приобрести себе вертолет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге, говоря о нарушениях им правил дорожного движения.

«Я никогда никуда не опаздываю, если вы заметили. Вот скоро у меня будет мой собственный вертолет. Если разрешат пролет, то я буду летать на вертолете, как это делает ЛУЖКОВ, но за бюджетный счет», - сказал мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что сейчас сам за рулем не ездит, а в основном его возят водители. Он также отметил, что не сторонник нарушения правил дорожного движения, но иногда такие нарушения случаются в связи с тем, что должность обязывает его не опаздывать.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что его сопровождает милиция, и иногда она позволяет себе организовать движение мэра на назначенную важную встречу с нарушениями. За что, по словам мэра, он их ругает.

В то же время в экстренных случаях, как сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, ему приходится нарушать.

«Но с каждым днем я нарушаю все меньше», - подчеркнул мэр, добавив, что с помощью вертолета сможет не нарушать.