Клюев: из-за газового конфликта Украина потеряет от 7 дo $11 млрд

Экс-вице-премьер, народный депутат, один из лидеров Партии регионов Андрей КЛЮЕВ считает, что «сегодняшний виток газового конфликта приведет к прямой потере Украиной только в 2009 году от 7 до 11 млрд. долларов». Об этом он сообщил в интервью корреспонденту УНИАН.

А.КЛЮЕВ отметил, что эти цифры основаны на оценке реальной ситуации на начало прошлого года и на прогнозах итогов переговоров.

«Комплексные же потери страны – на порядок больше, речь о разрушении нашей экономики», - заявил депутат.

В качестве подтверждения названных цифр, А.КЛЮЕВ привел параметры «укрупненного расчета».

В частности, стоимость услуг Украины по транзиту российской стороной составляет при тарифе 1,09 долл. за 1000 куб. м на 100 км (действовал с 2004 по 2006г.г.) - 1,3 млрд. долл.; при тарифе 1,7 долл. (2008 год) – 2,06 млрд. долл.; при тарифе 3,0 долл. (один из обсуждаемых вариантов) – 3,63 млрд. долл.

По расчетам А.КЛЮЕВА, на оплату импортного газа, в указанном объеме, потребовалось бы: при цене 50 долл. за 1000 куб. м (предусматривалось договором 2004 года, заключенным до 2010 года) - 2,75 млрд. долл.; при цене 179,5 долл. (цена 2008 года) – 9,87 млрд. долл.; при цене 250 долл. (один из обсуждаемых вариантов на 2009 год) – 13,75 млрд. долл.; при цене 450 долл. (еще один из обсуждаемых вариантов на 2009 год) – 24,75 млрд. долл.

По данным А.КЛЮЕВА, «доход от транзита на прежних, выгодных условиях, позволил бы получить 26,4 млрд. куб м газа; а по ценам и тарифам 2008 года - всего лишь 11,5 млрд. куб. м».

Регионал выразил надежду, что цена на 2009 год «все-таки останется в разумных пределах».

«В этом я больше рассчитываю на прагматизм России, - сказал Клюев.

Он подчеркнул, что «все действия теперешней власти ведут к предательству национальных интересов, что бы ни утверждали первые лица государства, и как бы ни пытались переложить всю ответственность за этот конфликт на российскую сторону».

«Партия регионов неоднократно, начиная с февраля прошлого года, призывала правительство и Президента не откладывать заключение договоров на последний момент. Более того, мы призывали заключить долгосрочные стратегические соглашения на 5-10 лет», - заявил экс-вице-премьер. Он подчеркнул, что считает неслучайным тот факт, что переговоры «снова дотянули до нового года».

«Или кто-то думает, что поддержка Грузии в осетинском конфликте не повлияла на ход переговоров?!», - восклицает Андрей КЛЮЕВ.

Депутат уверен, что в результате газового конфликта, любая цена на природный газ, которую придется платить украинским потребителям, будет тяжелейшим ударом по всей экономике.