Черновецкий намерен повысить плату за коммунальные услуги на 30%

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет о планах повысить плату за коммунальные услуги для населения на 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

В частности, отвечая сначала на вопрос журналистов, как объяснить, что ранее мэр заявлял, что не будет повышать тарифы на ЖКУ, а сейчас на сайте городских властей размещены проекты распоряжений с новыми повышенными тарифами для киевлян, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Не поднимал, не подниму никогда, пока я живой, для бабусь и дедушек».

Вместе с этим продолжил: «Там речь идет вот о чем: на 30% мы вынуждены будем поднять для молодых и любых, кроме людей, которые живут за пределами бедности».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в Киеве определены 80 элитных домов, в которых тарифы на ЖКУ будут подняты в 5-10 раз.

О возможной дате введения новой платы за ЖКУ мэр ничего не сказал.