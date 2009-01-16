У Тимошенко заметили, что от количества саммитов газа больше не становится

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ считает, что возобновление транзита газа в Европу не должно увязываться с проведением энергетических саммитов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Г.НЕМЫРЯ высказал сегодня журналистам в Киеве после завершения круглого стола на тему «Состояние и перспективы развития двухстороннего торгового сотрудничества между Польшей и Украиной».

«Есть логика политическая и экономическая, но есть еще и просто здравый смысл, есть страна, которая поставляет газ, есть страна, которая транспортирует газ, есть страны, которые потребляют газ. Украина 16 дней не получает газ, а страны ЕС – уже 9 дней. И первое, что нужно сделать, а это и предусмотрено протоколом, подписанным Украиной, Россией и Евросоюзом, - это возобновить в полном объеме поставку российского газа для его дальнейшей транспортировки», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Вице-премьер напомнил, что премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН договорились о проведении двухсторонней встречи.

«Мы это приветствуем, поскольку с нашей точки зрения – это шаг к выполнению Меморандума от 2 октября 2008 года, подписанного премьер-министрами Украины и России», - добавил он.

Г.НЕМЫРЯ считает, что проведение энергетического саммита в столице одной из европейских стран отвечает политической логике.

При этом он отметил, что «от количества саммитов газа больше не становится».

«Подписанием протокола сделано все, чтобы возобновление поставок газа и его транзита было осуществлено немедленно. И для этого не нужно ожидать саммитов», - подчеркнул Г.НЕМЫРЯ.