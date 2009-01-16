Бютовец добился возобновления уголовного дела против шефа СБУ

Военный городской суд Киевского гарнизона 14 января признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела против и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины (фракция БЮТ) Святослав ОЛИЙНЫК.

Он напомнил, что в октябре 2008 года он и народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ (фракция НУ-НС) обратились в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о совершении высшим руководством СБУ преступления, подпадающего под статьи Уголовного кодекса Украины (превышение власти и служебных полномочий, захват зданий государственных учреждений, вмешательство в деятельность судебных органов). Речь шла о захвате здания и судей Киевского апелляционного суда, а также членов Центральной избирательной комиссии, проведенном силами спецподразделения СБУ.

С.ОЛИЙНЫК заявил: «Это является не только нарушением действующего законодательства, но и, по сути, есть уголовное преступление: законом четко предусмотрена неприкосновенность как судей, так и помещений судов. Кроме того, несмотря на требования законодательства, спецподразделение СБУ совершили еще одно преступление, вмешавшись в работу судей».

По словам С.ОЛИЙНЫКА, Генеральной прокуратурой - в соответствии с принципом подсудности – заявление депутатов было передано Военной прокуратуре. Однако в возбуждении уголовного дела в отношении В.НАЛИВАЙЧЕНКО было отказано по мотивировке – отсутствие фактов нанесения материального ущерба.

С.ОЛИЙНЫК считает, что подобная юридическая позиция Военной прокуратуры является неверной – в данном случае ущербом является подрыв авторитета органов власти, что подпадает под действие статьи 365 Уголовного Кодекса Украины.

Соответственно, в результате обжалования постановления Военной прокуратуры 14 января 2009 г. Военный городской суд Киевского гарнизона признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела против и.о. председателя СБУ В.А.НАЛИВАЙЧЕНКО, что по мнению С.ОЛИЙНЫКА открывает перспективы преследования последнего в судебном порядке за уголовные преступления.

«Это не единственный судебный процесс, который мы будем вести в отношении деятельности и.о. председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Пока это – первый судебный процесс, приближающий господина НАЛИВАЙЧЕНКО к наступлению уголовной ответственности в его отношении. В ближайшее время будут инициированы иски по фактам коррупции в руководстве СБУ, наступление уголовной ответственности В.НАЛИВАЙЧЕНКО неотвратимо», - заявил народный депутат от БЮТ С.ОЛИЙНЫК.