Польша напомнила Украине про 20 миллионов долларов долга

Польша просит Украину обеспечить погашение задолженности по возврату НДС перед польскими компаниями в размере 20 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Польша Радослав СИКОРСКИЙ сегодня в Киеве во время круглого стола на тему «Состояние и перспективы развития двухстороннего торгового сотрудничества между Польшей и Украиной».

«Для польских предприятий это составляет около 20 млн. долл., по сути, это их оборотные средства, а компании не могут развиваться при отсутствии оборотных средств», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Министр сообщил, что польская сторона передала в МИД Украины соответствующий документ, в котором указаны «отдельные проблемы отдельных компаний».

В частности, Р.СИКОРСКИЙ уточнил, что наибольшая сумма проблемного НДС сформировалась в результате закупки в 2007-2008 годах комбайнов и мяса.