Данными про оффшоры Левочкина и Бойко Медведчук защитит свою честь?

Председатель совета Центра «Правовое государство» Виктор МЕДВЕДЧУК направил народным депутатам Украины от Партии регионов Юрию БОЙКО и Сергею ЛЕВОЧКИНУ требование принести извинения за клевету.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Независимого украинского центра правовых инициатив и экспертиз «Правовое государство».

В частности, в сообщении говорится, что В.МЕДВЕДЧУК направил Ю.БОЙКО и С.ЛЕВОЧКИНУ «официальное требование об опровержении клеветнической информации», «касающейся якобы его причастности к лоббированию интересов неких посредников в газовых отношениях между Украиной и Россией».

При этом указывается, что информация, которая была распространена данными народными депутатами в СМИ 14 и 15 января, «никоим образом не соответствует действительности».

«В требовании, направленном адвокатами В.МЕДВЕДЧУКА, предлагается Ю.БОЙКО и С.ЛЕВОЧКИНУ в трехдневный срок опровергнуть всю клеветническую и недостоверную информацию о В.МЕДВЕДЧУКЕ тем же самым публичным способом, каким эта информация распространялась, а также принести ему лично свои извинения», - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба сообщает, что адвокатами В.МЕДВЕДЧУКА были направлены запросы в Государственный комитет финансового мониторинга, Государственную налоговую администрацию, Государственный комитет земельных ресурсов, Киевское бюро технической инвентаризации и Госдепартамент автоинспекции с просьбой предоставить перечень украинских и оффшорных активов Ю.БОЙКО и С.ЛЕВОЧКИНА, а также перечень земельных владений, недвижимого имущества и транспортных средств в рамках обеспечения иска о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещения морального ущерба этими лицами.