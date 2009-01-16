Новоназначенным послам Медведев первым делом рассказал про газ

Конфликт вокруг транзита газа через Украину в Европу приобрел международный характер.

Об этом заявил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, сообщает радио “Свобода”.

Он выразил надежду на поддержку Европой его инициативы о созыве международной встречи по этому вопросу.

«К сожалению, этот вопрос вышел за рамки двусторонних отношений и юридического поля», – сказал Д.МЕДВЕДЕВ сегодня во время церемонии вручения ему верительных грамот от послов зарубежных стран.

«Мы готовы к поиску долгосрочных решений и рассчитываем на то, что украинская сторона проявит ответственный подход, и наши европейские партнеры будут способствовать поиску необходимого решения», – заявил Президент России.

Завтра в Москве должны встретиться премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН.

Что же касается саммита, который созывает Д.МЕДВЕДЕВ, то накануне представители Украины заявили, что не будут принимать участия во встрече, если она будет проходить в Москве.

Президент и премьер отмечали, что такой саммит должен состояться в одной из европейских стран, которая, в отличие от России, не является стороной нынешнего газового конфликта.

В Еврокомиссии поддержали такую позицию. В конечном итоге ЕС решил, что на возможном саммите в Москве его будут представлять не отдельные страны, а единая делегация – на уровне министра от Чехии как страны, которая председательствует в настоящее время в ЕС, и Еврокомиссара от Европейской комиссии, и то только в случае, если в нем примет участие Украина.