Сегодняшнее заседание ВР прогуливают 162 депутата

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает необходимым определить механизмы ответственности тех народных депутатов, которые без уважительных причин не посещают заседания парламента и комитетов ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня журналистам, комментируя факт низкого присутствия депутатов на заседаниях ВР.

По просьбе журналистов Н.ТОМЕНКО предоставил списки поименной регистрации депутатов по состоянию на 11 часов утра 16 января. В частности, согласно спискам, по результатам письменной регистрации отсутствовали 94 из 175 народных депутатов от фракции Партии регионов, 34 из 156 от БЮТ, 24 из 72 от НУ-НС, 7 из 27 от КПУ и 3 из 20 от Блока Литвина. Всего зарегистрировалось 288 из 450 народных депутатов.

Н.ТОМЕНКО, комментируя эти данные, отметил, что информацию “о злостных прогульщиках” нужно публично обнародовать в газете “Голос України”. “Но также нужно реагировать на это и в финансовом плане”, - сказал он. Заместитель председателя ВР напомнил, что эти вопросы должны регулироваться в соответствии с трудовым законодательством. “Нужно реагировать и применять финансовую ответственность к тем народным депутатам, которые без уважительных причин прогуливают заседания ВР или комитетов”, - сказал заместитель председателя ВР.