ЕС предупреждает Москву и Киев, что газовый конфликт им аукнется

Ситуация вокруг росийско-украинского "газового"конфликта будет иметь экономические и политические последствия для России и Украины, говорится в заявлении председательствующей в Евросоюзе Чехии. "Нынешняя ситуация наносит вред доверию к России как к стране-поставщику и Украине как к стране-транзитеру (газа). Эта ситуация будет иметь финансовые, экономические и политические последствия для обеих стран", - говорится в документе. В нем отмечается, что послы 27 стран-членов ЕС в Брюсселе поддержали предложение чешского председательства направить на "газовый"саммит в Москву министра промышленности Чехии Мартина Римана и еврокомиссара по энергетике Андриса Пибалгса при условии участия в нем Украины. С инициативой проведения такого форума выступил президент России Дмитрий Медведев. Саммит должен пройти в Москве в субботу, 17 января. Дипломаты поддержали также требования чешского председательства ЕС и Еврокомиссии о незамедлительном возобновлении поставок газа в Европу и выполнении Россией и Украиной обязательств в отношении обеспечения работы наблюдательной миссии.

РИА Новости