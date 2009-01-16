Президент Польши и премьер Литвы назвали действия России недопустимыми

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ и премьер-министр Литвы Андриус КУБИЛИУС заявили, что действия России, которая использует свои энергетические ресурсы как средство политического давления, являются недопустимыми.

Об этом сообщает литовское агентство новостей ELTA.

Оба политика считают, что ЕС должен сделать реальные шаги для обеспечения гарантирования энергетической безопасности своих членов и проявить солидарность с европейскими и соседними странами, которые пострадали от кризиса.

А.КУБИЛИУС поддержал мнение Л.КАЧИНСКОГО, что саммит между ЕС, Украиной и Россией должен быть проведен не на территории одной из сторон конфликта.

Как сообщает ELTA, данное заявление было сделано 15 января во время рабочего визита литовского премьер-министр в Польшу.