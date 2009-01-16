Президент Польши и премьер Литвы назвали действия России недопустимыми
12:14, 16 января 2009Политика
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Совместное заявление
|Лех Качиньский
Об этом сообщает литовское агентство новостей ELTA.
Оба политика считают, что ЕС должен сделать реальные шаги для обеспечения гарантирования энергетической безопасности своих членов и проявить солидарность с европейскими и соседними странами, которые пострадали от кризиса.
А.КУБИЛИУС поддержал мнение Л.КАЧИНСКОГО, что саммит между ЕС, Украиной и Россией должен быть проведен не на территории одной из сторон конфликта.
Как сообщает ELTA, данное заявление было сделано 15 января во время рабочего визита литовского премьер-министр в Польшу.
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