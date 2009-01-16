Кремль начал «крысиные бега» на кресло Ющенко?

«Пожарное» голосование БЮТ и Партии регионов за закон о следственных комиссиях подтверждает, что реальным заказчикам этого решения неймётся установить контроль за украинской газовой трубой.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заявил заместитель руководителя Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ.

Он напомнил, что три месяца тому назад фракция БЮТ имела кардинально противоположную позицию - 12 октября 2008 года она в полном составе поддержала предложение Президента об отклонении данного закона.

«15 января 2009 года БЮТ опять в полном составе изменил свое решение, очевидно чувствуя остроту конкуренции за благосклонность Кремля, - сообщил А.КИСЛИНСКИЙ. - Сегодня фактически нет сомнений, что руководство России объявило среди лидеров политических сил, поддержавших законопроект, «крысиные бега» на пост нового Президента нашего государства».

По мнению заместителя главы Секретариата Президента, произошло уже, к сожалению, традиционное манипулирование общественным мнением со стороны БЮТ в угоду конъюнктурных интересов лидера этой силы.

«Пожарный» порядок, в котором депутаты приняли данный закон, может свидетельствовать, что фактически спешит Кремль, понимая, что его имущественные интересы в Украине блокируются на единственном, но самом высоком уровне, - подчеркнул А.КИСЛИНСКИЙ. – Следовательно, общее голосование БЮТ, Партии регионов, КПУ и Блока Литвина за закон о следственных комиссиях подтверждает намерения, исходящие извне, относительно быстрого устранения Президента как препятствия на пути к установлению контроля над украинской газотранспортной системой».

Как отметил заместитель главы Секретариата Президента, глава государства никогда не отрицал важность данного закона, однако недопустимо, чтобы стимулирование принятия таких важных решений исходило из-за пределов страны.

«Тем не менее глава государства готов рассмотреть принятый парламентом законопроект и, в случае отсутствия правовой неуместности, подписать его, - отметил А.КИСЛИНСКИЙ. - Президент ЮЩЕНКО никогда не боялся «импичментов» и других слов, которые с сентября прошлого года все чаще звучат из уст В.ЯНУКОВИЧА и Ю.ТИМОШЕНКО».

Как сообщал УНИАН, 15 января ВР приняла Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

За это решение проголосовали 408 народных депутатов из 433 зарегистрированных в зале. За данный закон проголосовали почти в полном составе фракции Партии регионов, БЮТ, КПУ, Блока Литвина. Из фракции блока “Наша Украина – Народная самооборона” за закон проголосовали 36 народных депутатов.

Данным законом, в частности, предусмотрены особенности деятельности специальной временной следственной комиссии, которая будет заниматься проведением расследования обстоятельств относительно совершения Президентом Украины государственной измены или другого преступления. В законе предусмотрено, что основанием для инициирования вопроса об отстранении Президента Украины от должности в порядке импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава ВР, подписи которых нельзя отозвать.