Россию насторожила «спешка Украины»

Министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявляет, что Россию настораживает спешка Украины в решении ряда двусторонних вопросов.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве по итогам деятельности министерства в прошлом году.

«Не буду скрывать, эти отношения переживают непростой период, накапливаются у нас проблемы, которых могло бы и не быть, накапливаются, в известной степени, искусственно, не по нашему желанию», - сказал С.ЛАВРОВ.

«Непонятна попытка торопить какие-то события, которые связаны с периодом, когда полномочия нынешнего правительства и нынешней власти истекают. Вот эти форсированные шаги, прежде всего в информационном пространстве, нас настораживают», - подчеркнул С.ЛАВРОВ.

Он отметил, что российская сторона неоднократно обращала внимание украинской стороны на свою озабоченность по этому вопросу.

С.ЛАВРОВ напомнил, что две страны имеют хорошую повестку дня двусторонних отношений. В частности, существует межгосударственная комиссия, которую возглавляют два Президента.

По словам министра, этот механизм позволяет рассматривать вопросы в экономической, гуманитарной сфере и сфере безопасности.

«Если мы сконцентрируемся на развитии отношений, то для этого есть все возможности», - подчеркнул С.ЛАВРОВ. В частности, он отметил, что есть возможность для завершения переговоров по разграничению границы в Черном и Азовском морях, их совместное использование Керченского пролива.

По его мнению, все сложные вопросы можно решить, если стороны будут исходить из того, что наши народы являются братскими и нужно использовать потенциал двух стран для развития их экономик и улучшения жизни населения.

«Если на это будут нацелены наши отношения, усилия с обеих сторон, то я вижу очень хорошие перспективы в отношениях между нашими независимыми странами. Если же есть желание практически любой вопрос внутренней жизни Украины и украинской внешней политики выстраивать таким образом, чтобы он создавал проблемы для России, то очень трудно рассчитывать на конструктивизм в таких условиях», - подчеркнул С.ЛАВРОВ.