Новый лидер НУ-НС: фракция не будет собственностью Президента
Мартыненко рассказал, что актуально
Для Украины сейчас не ко времени ни досрочные парламентские выборы, ни отставка правительства, ни импичмент Президента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в интервью журналистам новый председатель фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО.
Он отметил, что одним из направлений его деятельности в должности главы фракции будет консолидация всего политикума Украины.
«Нам сегодня не ко времени ни досрочные парламентские выборы, нам не ко времени, простите, ни отставки правительства, ни импичменты Президента», - сказал он.
Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что «мы готовы к диалогу со всеми фракциями парламента».
По его словам, «фракция была, есть и будет проукраинской». При этом он добавил, что «она (фракция – УНИАН) не будет собственностью Президента».
По его словам, все решения будут приниматься непосредственно народными депутатами.