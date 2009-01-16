Новый лидер НУ-НС: фракция не будет собственностью Президента

Для Украины сейчас не ко времени ни досрочные парламентские выборы, ни отставка правительства, ни импичмент Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в интервью журналистам новый председатель фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО.

Он отметил, что одним из направлений его деятельности в должности главы фракции будет консолидация всего политикума Украины.

«Нам сегодня не ко времени ни досрочные парламентские выборы, нам не ко времени, простите, ни отставки правительства, ни импичменты Президента», - сказал он.

Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что «мы готовы к диалогу со всеми фракциями парламента».

По его словам, «фракция была, есть и будет проукраинской». При этом он добавил, что «она (фракция – УНИАН) не будет собственностью Президента».

По его словам, все решения будут приниматься непосредственно народными депутатами.