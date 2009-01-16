У Кличко хотят знать, кто в киевской мутной воде ловит рыбку

Критическая ситуация с энергообеспечением Киева является прямым последствием существования непрозрачных схем в этой отрасли ведения хозяйства. Такое мнение выразил один из лидеров Блока Кличко в Киевсовете, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский. Именно поэтому, по мнению депутата, Киевсовет должен на ближайших заседаниях принять решения, которые позволят снять тайну с вопроса обеспечения киевлян теплом и светом.

«Каким образом формируются тарифы, как они компенсируются, кто является настоящим владельцем энергогенерирующих компаний, какова их рентабельность, куда идут прибыли – все эти вопросы скрыты от общественности, непрозрачные. А там, где есть непрозрачность, всегда существует коррупция», - считает Дмитрий Андриевский.

По убеждению политика, киевляне, которые исправно платят за коммунальные услуги, должны знать, куда тратится каждая их копейка. «Киевэнерго» говорит о почти миллиардном долге Киева. Киевская администрация признает лишь 550 миллионов долга. Такая большая разница в цифрах – лишь подтверждение общего бардака, который происходит в столице. Газовый вентиль перекрывают, кто-то зарабатывает на мазуте, а киевляне будут сидеть в холоде и темноте», - прибавил Дмитрий Андриевский.

Напомним, в четверг НАК «Нафтогаз Украины» сообщил о возможности отключения Киева от газоснабжения. По словам спикера компании Валентина Землянского, это связано с огромной задолженностью столицы за предыдущие годы.