Украина готова пока бесплатно осуществлять прокачку газа в Европу

Украина до момента заключения соглашения с Россией о цене на газ и ставке на транзит готова бесплатно осуществлять прокачку газа европейским потребителям.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи в Лондоне 15 января с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, доставка газа в страны ЕС является заданием номер один. «Все коммерческие, конфликтные вопросы отложим в сторону. Это не так важно сегодня для европейского потребителя», - отметил Президент Украины.

«Желание, воля, которые от имени Украины я привез в Европу, должны засвидетельствовать нашим европейским друзьям: Украина - друг Европы, Украина делает все, чтобы обеспечить в невозможных условиях выполнение функций поставки российского газа», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, добавив, что украинские государственные гарантии уже официально направлены в адрес российской стороны.

По его словам, вопрос теперь состоит только в наличии политической воли, необходимой для его решения. «Мы сегодня просим российскую сторону об одном - открыть полноконтрактную поставку газа, как того требует соответствующее техническое соглашение. Украина гарантирует транзит этого газа», - отметил Президент.

Также В.ЮЩЕНКО в который раз отметил, что Украина полностью рассчиталась за газ, который был поставлен ей в 2008 году, и подчеркнул, что наше государство в прошлом году и особенно с 1 января 2009 не совершала несанкционированный отбор газа.

«Я хочу, чтобы это знали все: Украина не крала и не крадет газ. Если этот вопрос остается таким острым, мы еще раз обращаемся к Еврокомиссии по поводу создания специальной комиссии, которая изучила бы вопросы, связанные с поставками российского газа, выполнением Украиной функций транзитера, и самое главное - могла бы дать оценку по поводу отбора или не отбора Украиной газа из российских поставок в Европу», - сказал Президент.