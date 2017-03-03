Россия заочно арестовала бежавшего в Украину экс-депутата, который назвал ошибкой оккупацию Крыма

Бывшего депутата от КПРФ Россия обвиняет в мошенничестве с недвижимостью, пишет РБК.

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Он объявлен в международный розыск.

Как сообщал УНИАН, ранее следственный комитет Российской Федерации предъявил заочное обвинение экс-депутату Государственной думы РФ от фракции КПРФ Денису Вороненкову и объявил его в федеральный розыск.

Ранее Вороненков заявлял, что решение об аннексии принимал один человек. На вопрос журналиста, был ли против аннексии в марте 2014 года Владислав Сурков, экс-депутат Госдумы ответил, что он был «категорически против».