Россия заочно арестовала бежавшего в Украину экс-депутата, который назвал ошибкой оккупацию Крыма
17:41, 03 марта 2017Политика
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Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца получившего гражданство Украины экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Денис Вороненков заочно арестован Россией на 2 месяца / Фото УНИАН
Бывшего депутата от КПРФ Россия обвиняет в мошенничестве с недвижимостью, пишет РБК.
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Он объявлен в международный розыск.
Как сообщал УНИАН, ранее следственный комитет Российской Федерации предъявил заочное обвинение экс-депутату Государственной думы РФ от фракции КПРФ Денису Вороненкову и объявил его в федеральный розыск.
Ранее Вороненков заявлял, что решение об аннексии принимал один человек. На вопрос журналиста, был ли против аннексии в марте 2014 года Владислав Сурков, экс-депутат Госдумы ответил, что он был «категорически против».
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