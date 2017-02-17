Выехавшая в Украину экс-депутат Госдумы объяснила свою позицию по Крыму

Она заявляет, что не голосовала по Крыму, говорится в ее интервью Дождю.

"Самое интересное было со мной, как уж меня тащили, чтобы хоть где-нибудь хоть что-нибудь произнесла, слово это (Крымнаш - УНИАН.). Я за все эти три года даже слово не произнесла... Упаси бог, я этого не говорила. Не говорила и не говорю", - утверждает Максакова.

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Также она рассказала, что специально улетела, чтобы не присутствовать на заседании, когда подписывался договор об аннексии Крыма.

При этом ее супруг, Вороненков, признал, что присутствовал на том собрании 18 марта 2014 года. "Да, все пошли и я, человек дисциплинированный", - признался он.

Как сообщал УНИАН, ранее следственный комитет Российской Федерации предъявил заочное обвинение экс-депутату Государственной думы РФ от фракции КПРФ Денису Вороненкову и объявил его в федеральный розыск.

Ранее Вороненков заявлял, что решение об аннексии принимал один человек. На вопрос журналиста, был ли против аннексии в марте 2014 года Владислав Сурков, экс-депутат Госдумы ответил, что он был «категорически против».