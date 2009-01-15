Криль: Россия делала газовую ставку на Тимошенко и Медведчука

Лидер партии “Единый Центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ заявляет, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО готовило “газовую махинацию”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, комментируя ситуацию вокруг газовой проблемы, И.КРИЛЬ сказал: «От газовых сделок близкие к правительству структуры могли получить 1,4 млрд. долларов в собственный карман. Эти средства должны были стать грандиозной системной взяткой украинскому премьеру за создание международного газотранспортного консорциума и фактическую сдачу украинской ГТС России».

Как сообщил И.КРИЛЬ, “такое решение российская власть была готова реализовать при посредничестве одного из главных идеологов Ю.ТИМОШЕНКО – Виктора МЕДВЕДЧУКА”.

«Россия планировала выделить 7 млрд. кубометров газа по цене 250 дол. частной структуре из Швейцарии, которая связана с МЕДВЕДЧУКОМ и БАКАЁМ, для последующей реализации европейским потребителям по цене 450 дол.», - сообщил депутат.

«На протяжении последнего года ТИМОШЕНКО вела активную информационную кампанию по устранению посредников в газовых схемах. Оказывается, цель этой борьбы была совсем небескорыстной – замена посредников своими», – констатировал И.КРИЛЬ.

По мнению депутата, такие операции не решали ни одной из проблем поставок газа в Украину или транзита в Европу, а их результатом должна была стать финансовая поддержка Ю.ТИМОШЕНКО на президентских выборах в обмен на получение контроля над украинской ГТС. «Фактически, правительство ТИМОШЕНКО готовило обман, который мог стать самым серьезным поражением для Украины. К сожалению, опасность такого сценария остается открытой», – подчеркивает лидер “Единого Центра”.