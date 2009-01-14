Газпром жалуется, что Украина требует газа "безвозмездно, то есть даром"

В ОАО «Газпром» заявляют, что Украина требует предоставить бесплатно газ на 700 млн. долл. для возобновления транзита российского газа европейским потребителям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил на встрече с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Единственным условием возобновления транзита украинская сторона ставит требования о предоставлении в собственность НАК «Нафтогаз Украина» «Газпромом» 360 млн. кубометров газа в январе, 600 млн. - в феврале и еще 600 млн. - в марте», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он заявил, что Украина требует выполнить эти условия на «безвозмездной основе, то есть даром».

«Нам предлагают подарить НАК «Нафтогаз Украина» 700 млн. долл. только для возобновления поставок», - сказал А.МИЛЛЕР.

При этом он подчеркнул, что у украинской стороны нет никаких технологических проблем для возобновления транзита.

«Для того, чтобы восполнить газ в экспортной трубе, который украинская сторона украла, достаточно использовать газ собственной добычи или газ из подземных хранилищ в Украине или этот газ купить», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Россия после начала подачи газа в Украину для транзита должна будет поставлять ежедневно для технического обеспечения этого транзита дополнительно до 21 млн. кубометров газа.

Также Украина обратилась к Еврокомиссии с просьбой помочь в получении от РФ технологического газа для осуществления транзита.

Как отметил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, в ситуации, которая сложилась с транзитом газа в Европу, нужно как можно быстрее подписать Временное техническое соглашение, которое содержит предложения относительно немедленного возобновления транзита газа в европейские страны, в частности, для решения вопроса обеспечения Россией технологическим газом в плане осуществления прокачки.

«Мы четко изложили в письме, какие направления технологически должны быть сегодня открыты для того, чтобы Украина осуществляла транзит газа в европейские страны, мы попросили еврокомиссара относительно содействия по технологическому газу, без которого невозможно осуществить транзит», - сказал министр.

Он добавил, что Украина не может использовать в качестве технологического газ собственной добычи, поскольку законодательство предусматривает, что он должен идти исключительно на потребности населения.