Ющенко полетел в гости к Качиньскому

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Республику Польша.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с программой визита, В.ЮЩЕНКО встретится с глазу на глаз с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ, после этого состоится ланч от имени Президента Польши.

Также запланирована совместная пресс-конференция глав обоих государств.

В этот же день В.ЮЩЕНКО вернется в Киев.