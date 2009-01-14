Ющенко полетел в гости к Качиньскому
10:29, 14 января 2009Политика
1936
Будет встреча, ланч и пресс-конференция
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Республику Польша.
Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с программой визита, В.ЮЩЕНКО встретится с глазу на глаз с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ, после этого состоится ланч от имени Президента Польши.
Также запланирована совместная пресс-конференция глав обоих государств.
В этот же день В.ЮЩЕНКО вернется в Киев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter