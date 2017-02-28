Тука предлагает контрразведке разобраться с поездками Савченко в ОРДЛО, которые вредят интересам Украины

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что поездки народного депутата Надежды Савченко в ОРДЛО вредят интересам Украины, с этими поездками должны разобраться контрразведка и прокуратура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Киеве.

По словам Туки, недавняя поездка Савченко во временно оккупированные районы Донбасса не согласовывалась с представителями Украины, «лишь только с представителями ОРДЛО и России».

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«Я вполне допускаю, что когда она пересекала линию разграничения, то были какие-то договоренности или с СБУ, или с Генштабом и Минобороны или Главным управлением разведки, ибо так просто проехать сквозь наших военных невозможно, я это хорошо знаю. Кто давал это разрешение, с этим надо разбираться обязательно контрразведке и прокуратуре», - подчеркнул Тука.

«Эти действия и заявления (Савченко) вредят интересам Государства Украина. Делает ли Надежда это сознательно или его действиями манипулируют, скорее – второй вариант», - считает он.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил, что Служба безопасности Савченко попросит дать объяснение по поводу ее поездки в Донецк.

Позже того же дня Савченко заявила, что встретилась в оккупированном Донецке с украинскими пленными, чтобы поддержать их и передать посылки от родственников.

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Татьяна Рычкова отметила, что Савченко подстрекала украинских военнослужащих оставить позиции в зоне АТО и ехать «свергать преступную власть».