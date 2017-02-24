Савченко пыталась проникнуть в расположение бойцов АТО - Шкиряк
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, пользуясь мандатом народного депутата, пыталась проникнуть в расположение передовых 79-й и 80-й ОАМБ в зоне АТО.
Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Зорян Шкиряк.
"Как выяснилось, она ехала туда с откровенно провокационной целью и призывами "бросать оружие, уходить с передовой на Киев, чтобы снести "преступную власть", - говорится в его сообщении.
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Шкиряк подчеркнул, что это прямой призыв к свержению конституционного строя.
"Я убежден, что есть все основания открывать уголовное производство по ст. 109 УК - государственная измена, призывы к свержению Конституционного строя и т.д. Надеюсь на быструю и адекватную реакцию ГПУ и СБУ", - заявил Шкиряк, добавив, что уже получил подтверждение таких действий Савченко от бойцов с передовой.
Ранее нардеп от БПП Татьяна Рычкова заявила, что внефракционный депутат Надежда Савченко подстрекала украинских военнослужащих покинуть позиции в зоне антитеррористической операции и ехать "свергать преступную власть".