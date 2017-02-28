СБУ "пообщалась" с Савченко после ее визита в "ДНР"

Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире 5 канала.

Он отметил, что, общаясь с представителями незаконных формирований за линией столкновения, Савченко как тайноноситель выносит отсюда очень много информации.

Читайте такжеРубану отменили разрешение на въезд в "ЛНР" и "ДНР" и запретили перевозить пленных

"Она неуполномочена вести переговоры с террористами, она делает очень много пиара. К сожалению, ею манипулируют со стороны российских спецслужб. Мы видели, сколько там было российских СМИ, как готовили эту поездку и как ее преподносили. Фактически, это удар по нам всем", - отметил Тандит.

Как сообщалось, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности Савченко попросит дать объяснение по поводу ее поездки в Донецк.

Позже в тот же день Савченко заявила, что встретилась в оккупированном Донецке с украинскими пленными, чтобы поддержать их и передать посылки от родственников.