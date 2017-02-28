Россияне разбирают на запчасти украинские военные корабли, оставшиеся в Крыму – командующий ВМС

Их используют как доноров комплектующих для кораблей российского Черноморского флота, заявил в эфире 5 канала главнокомандующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

"Украинские корабли стоят отдельно, их выделили как технику иностранного государства, но по нашим данным, они существуют как доноры. Их разукомплектовуют. Мы имеем определенные данные, относительно коэффициента готовности Черноморского флота, как видите, у них постоянно ходит "сирийский экспресс". Большие десантные корабли постоянно идут на переход моря. И тот же наш "Константин Ольшанский", такой же проект как 775, он используется как корабль-донор. Те же "Тернополь", "Луцк" используются для их малых противолодочных кораблей, тех, которые сейчас несут, как говорят, вахту в районе наших газовых месторождений", – пояснил Воронченко.

Читайте такжеМинобороны планирует построить первую современную базу ВМС в Одессе

Он считает, что у Украины есть шанс вернуть корабли или хотя бы финансовую компенсацию за них.

"Я уверен, то что дипломатическими усилиями, усилиями международного сообщества мы все таки добьемся какого-то варианта решения этой проблемы. Или компенсацией в денежном эквиваленте, или возвращения кораблей, но в таком составе, в котором они были", - рассказал командующий ВМС Украины.