Депутат Артеменко заявил о "следственных действиях" в офисе своего адвоката

Адвокат Сиваков, который представляет интересы Андрея Артеменко в деле, "открытому по факту государственной измены, статья 111 часть 1", не сможет принимать участия в пресс-конференции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сам Артеменко.

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Депутат пояснил, что это связано с тем, что "несколько часов тому назад в его офис зашел следователь по особо важным делам 6-го отдела ГПУ вместе с вооруженной группой "Альфа", вместе с неустановленными лицами".

"И они занимаются следственными действиями по неизвестному нам делу", - заявил Артеменко.

Депутат также добавил, что не уверен, что адвокат сможет присутствовать во время его допроса в прокуратуре Крыма, который запланирован на сегодня на 15.00.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко передал в Белый дом «план нормализации отношений» между Украиной и Россией для отмены санкций.

«Планом» предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство против Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ.