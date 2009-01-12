Ющенко и Медведев обсудили комплекс газовых вопросов
Состоялся телефонный разговор
Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, президенты обсудили комплекс вопросов, связанных с газоснабжением, в том числе - возобновление транзита российского природного газа через территорию Украины к европейским потребителям.
Что касается последнего, то, как отметил глава Украинского государства, для этого на сегодняшний день окончательно сняты все препятствия, а международные наблюдатели прибыли в Украину уже 9 января и полностью готовы к исполнению своих функций.
Президенты Украины и России согласовали, что во взаимодействии причастных органов будут отработаны все без исключения детали и механизмы технического порядка с тем, чтобы безотлагательно возобновить поставки газа из России в Европу.
В.ЮЩЕНКО сообщил Д.МЕДВЕДЕВУ, что Кабинету министров Украины уже поручено провести работу по обеспечению транзита российского природного газа европейским потребителям.
Во время разговора Президент Украины акцентировал внимание на необходимости осуществления в ближайшее время следующего шага в переговорном процессе и определения ценовых параметров и объемов поставок газа в Украину.
Важным фактором урегулирования переговорного процесса В.ЮЩЕНКО считает окончательную проработку и подписание соответствующего документа - Межправительственного протокола о транзите и цене газа на 2009 год.
Президент Украины убежден, что политическая составляющая газовых переговоров должна быть снята во время встречи глав правительств обоих государств.