Ющенко и Медведев обсудили комплекс газовых вопросов

Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, президенты обсудили комплекс вопросов, связанных с газоснабжением, в том числе - возобновление транзита российского природного газа через территорию Украины к европейским потребителям.

Что касается последнего, то, как отметил глава Украинского государства, для этого на сегодняшний день окончательно сняты все препятствия, а международные наблюдатели прибыли в Украину уже 9 января и полностью готовы к исполнению своих функций.

Президенты Украины и России согласовали, что во взаимодействии причастных органов будут отработаны все без исключения детали и механизмы технического порядка с тем, чтобы безотлагательно возобновить поставки газа из России в Европу.

В.ЮЩЕНКО сообщил Д.МЕДВЕДЕВУ, что Кабинету министров Украины уже поручено провести работу по обеспечению транзита российского природного газа европейским потребителям.

Во время разговора Президент Украины акцентировал внимание на необходимости осуществления в ближайшее время следующего шага в переговорном процессе и определения ценовых параметров и объемов поставок газа в Украину.

Важным фактором урегулирования переговорного процесса В.ЮЩЕНКО считает окончательную проработку и подписание соответствующего документа - Межправительственного протокола о транзите и цене газа на 2009 год.

Президент Украины убежден, что политическая составляющая газовых переговоров должна быть снята во время встречи глав правительств обоих государств.