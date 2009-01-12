Верит ли Янукович в отставку Ющенко и Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО должны подать в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что эти должностные лица несут ответственность за ситуацию в стране.

«И Президент, и премьер-министр вместе должны признать свои ошибки и подать в отставку», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

На вопрос журналистов, верит ли он в такое развитие событий, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Мы верим в то, что чем скорее это произойдет, тем лучше».