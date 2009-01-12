Верит ли Янукович в отставку Ющенко и Тимошенко
13:27, 12 января 2009Политика
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Лидер ПР об ответственности
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО должны подать в отставку.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.
Он отметил, что эти должностные лица несут ответственность за ситуацию в стране.
«И Президент, и премьер-министр вместе должны признать свои ошибки и подать в отставку», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
На вопрос журналистов, верит ли он в такое развитие событий, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Мы верим в то, что чем скорее это произойдет, тем лучше».
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