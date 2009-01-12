Янукович: за портрет нужно отвечать
"Начало года было ужасное"
Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что возглавляемая им фракция инициирует отставку правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал на заседании согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов парламента.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что необходимо рассмотреть в парламенте ситуацию в экономике Украины и на газовом рынке.
Он инициирует проведение двух специальных заседаний парламента по этим вопросам при участии Президента Украины «с обязательным отчетом правительства».
В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что начало года «было ужасное с точки зрения внутренней и внешней политики». Он отметил, что страдает имидж Украины в мире. «То лицо или тот портрет, который нарисовала власть, за это нужно отвечать», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.
Он отметил непрофессионализм действий правительства, безответственность, а также разногласия между ветвями власти, «что не идет на пользу Украине». «Будем инициировать отчет правительства и по его результатам, скорее всего, будем инициировать отставку», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.
Он считает, что был принят «авантюрный бюджет с подтасовкой голосов». Он убежден, что должно быть проведено специальное заседание для обсуждения экономической ситуации, на которое необходимо пригласить всех председателей областных советов.
В.ЯНУКОВИЧ выразил удивление по поводу того, что в нынешней сложной ситуации в экономике Президент Украины вносит на рассмотрение парламента законопроекты, которые касаются украинского казачества.