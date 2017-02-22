"Десятки изъятых стволов, бит и гранат": Порошенко рассказал о сорванном "празднике" провокаторов в годовщину Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время оперативного сбора руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений сегодня в Генштабе ВСУ.

Президент отметил работу правоохранительных органов во время мероприятий, приуроченных к третьей годовщине массовых расстрелов участников Революции достоинства.

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«Они (правоохранительные органы – УНИАН) на этот раз блестяще сработали, их авторитет, фронтовой опыт, новое обучение позволяют нам быть уверенными в обеспечении мира и спокойствия. Как военные обеспечивают мир и спокойствие украинских граждан на фронте, так и новая украинская полиция делает это в тылу. Обеспечивают безопасность участников массовых мероприятий, защищая массовые скопления людей от возможных террористических актов и провокаций с применением оружия», - сказал президент.

«Были изъяты десятки стволов, гранаты, десятки бейсбольных бит, кастетов, взрывчатых пакетов и других вещей, с которыми эти провокаторы собирались «праздновать» третью годовщину гибели Героев Небесной сотни», - сообщил Порошенко.