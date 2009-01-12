Ющенко отменил визит в Венгрию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил свой визит в Венгрию, запланированный на сегодня.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в связи с необходимостью решения безотлагательных вопросов, связанных с возобновлением транзита российского газа европейским потребителям, запланированный на 12 января 2009 года рабочий визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Венгерскую Республику не состоится.