Полиция не зафиксировала грубых нарушений общественного порядка во время митинга возле ВР

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«Массовые мероприятия в правительственном квартале столицы завершились. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Киеве состоялся "Марш национального достоинства", организованный ВО «Свобода», «Правым сектором» и «Национальным корпусом». Участники акции пришли на площадь Конституции перед Верховной Радой, где провели митинг. Во время акции активисты зажигали дымовые шашки.

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В свою очередь лидеры “Правого сектора”, ВО “Свобода” и “Национального корпуса” зачитали в парламенте ультиматум власти, произнесенный на митинге лидером “Свободы” Олегом Тягнибоком, а в случае его невыполнения пригрозили Верховной Раде роспуском.

Ультиматум содержал ряд требований: разорвать дипломатические отношения с РФ, прекратить торговлю с оккупантами, принять механизм импичмента президента Украины и отзыва народных депутатов и другие.