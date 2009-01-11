Медведев дал указание не признавать протокол, подписанный в Киеве

Дмитрий Медведев считает ничтожным протокол по транзиту газа, подписанный Украиной с оговорками, и поручил правительству не выполнять его до снятия противоречий.

"Иначе, как издевательством над здравым смыслом и нарушением ранее достигнутых договоренностей не могу назвать такого рода оговорки и приложения к ним. Эти действия, по сути, направлены на срыв имеющихся соглашений по контролю за транзитом газа, они носят явно выраженный провокационный и деструктивный характер", - заявил Медведев на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Медведев дал указание правительству РФ не применять этот документ до того, как эти возражения будут сняты.

Протокол предусматривает создание механизма мониторинга за транзитом газа РФ в Европу. Россия получила подписанный Украиной протокол.

"Нам сегодня, нашему представителю при Евросоюзе передан документ с украинской подписью, но подпись эта сопровождается оговоркой о том, что к этому документу должна прилагаться какая-то декларация", - сказал глава МИД Сергей Лавров в воскресенье на встрече с Медведевым.

По словам министра, текст этой декларации не предоставлен, однако российская сторона все же смогла с ним ознакомиться.

"Текст, прямо скажем, вызывает серьезное удивление, потому что он состоит частично из лживых утверждений, в частности, о том, что Украина не отбирала газ, что весь транзитный газ России пошел в Европу, а наполовину состоит из положений, которые просто противоречат смыслу подписанного нами и Евросоюзом документа", - сообщил Лавров.

"Поэтому я даю указание правительству не применять подписанный вчера документ", - сказал Медведев.

РИА «Новости»