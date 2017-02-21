В ВР намерены предложить администрации Трампа заключить прямое военное соглашение между США и Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко в комментарии журналистам.

“Сейчас мы подписали проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к новой администрации Трампа. Мы убеждены в том, что американская власть должна выполнить те гарантии, которые давала Украине по Будапештскому меморандуму”, - сказал Ляшко.

По его словам, соответствующий проект постановления был подписан всеми лидерами фракций и зарегистрирован в парламенте.

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В обращении, по словам Ляшко, содержится предложение администрации президента США и Конгрессу США во исполнение Будапештского меморандума “заключить прямое военное соглашение между Соединенными Штатами и Украиной”.

По такому соглашению, считает Ляшко, США могли бы гарантировать Украине военную поддержку.

“Это будет играть стабилизирующую и сдерживающую роль для дальнейшей российской агрессии. Это военная соглашение должно предусматривать, что в случае возобновления активных боевых действий, в случае продолжения российской агрессии США окажут прямую военную помощь вооружением, техникой, технологиями, разведывательными данными и всем остальным для сдерживания и отражения этой агрессии”, - пояснил лидер фракции РП.

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Что касается статуса соглашения, добавил Ляшко, то это “дополнительные гарантии для нашей безопасности, вытекающие из Будапештского меморандума”.

Как известно, ранее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Российская Федерация не придерживается обязательств по Будапештскому меморандуму, в отличие от США и Великобритании, которые полностью их выполняют.