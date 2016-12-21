Посол США: Штаты и Великобритания полностью придерживаются Будапештского меморандума

Об этом Йованович заявила в интервью РБК-Украина.

"Считаю, что Соединенные Штаты и Великобритания полностью придерживаются Будапештского меморандума. Просто напомню, что подписанты Будапештского меморандума подтвердили свою готовность уважать территориальную целостность Украины и не применять силу или угрозы применения силы. Меморандум призывает к проведению консультаций в случае возникновения каких-либо вопросов. Как раз в марте 2014 года Великобритания, США и Украина собрались в Париже, но министр Лавров (министр иностранных дел России, - ред.) от России на эти консультации не приехал. Учитывая это, мы считаем, что именно россияне не придерживаются взятых на себя обязательств по Будапештскому меморандуму", – сказала она.

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При этом Йованович считает, что санкционная политика по отношению к России будет продолжена, несмотря на смену администрации президента США.

«Политика санкций будет продолжаться до тех пор, пока Россией не будут полностью выполнены условия "минских договоренностей". Очевидно, что существует отдельный пакет санкций в отношении Крыма. И эти санкции будут отменены только в том случае, когда Крым будет возвращен Украине», – отметила дипломат.