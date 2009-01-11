Россия может возобновить транзит газа через 36 часов

Премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК не исключает, что Россия возобновит транзит газа через Украину через 36 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, которые завершились в ночь с субботы на воскресенье.

«Газ начнет транспортироваться после того, как группы международных наблюдателей будут размещены на станциях. Я считаю, что это произойдет на протяжении 36 часов, то есть примерно через полтора суток», - сказал М.ТОПОЛАНЕК.

В то же время премьер-министр Чехии подчеркнул, что подписанный сегодня протокол является скорее политическим, поскольку другие технические вопросы являются предметом дальнейших переговоров (между Украиной и Россией – УНИАН).

В свою очередь премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Украина готова возобновить транспортировку российского газа в Европу в любой момент. «Мы ждем решения России», - акцентировала она.