Фирташа задержали в здании суда после решения о его экстрадиции (фото)

О задержании Фирташа сообщил ранее на своей странице в Twitter журналист издания Time Саймон Шустер.

«Фирташ только что был задержан в здании суда австрийской полицией. Юристы подтверждают, что он сейчас находится в заключении», - написал журналист.

#Firtash has just been detained in the courthouse by Austrian police. Lawyers confirm he is now in custody. pic.twitter.com/Ip7LiPvCsx — Simon Shuster (@shustry) February 21, 2017

Позже пресс-служба бизнесмена опровергла его задержание.

«Информация об аресте не соответствует действительности. Там не было полиции. Судебный пристав оттеснил журналистов, которые не давали Фирташу выйти из зала суда», - сообщили там.

Читайте такжеФирташ может избежать заключения, если "сдаст" руководителей России - Геращенко

Как сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру, Фирташа задержали по ордеру, который предоставила одна из европейских стран.

В прокуратуре отметили, что это задержание технически не связано с сегодняшним решением суда и базируется на запросе Испании по задержанию Фирташа, где его обвиняют в отмывании денег.

О том, как задержание повлияет на решение об экстрадиции, прокуратура пока сказать не может.

Как сообщал УНИАН, сегодня суд в Австрии удовлетворил апелляцию США, которые добиваются экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Окончательное решение об экстрадиции принимает федеральный министр юстиции.

Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу американского Федерального бюро расследований, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро. Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.

В США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии. 30 апреля 2015 года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США. В ноябре 2016 года Австрия получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испании, которая объявила его в розыск.

Ранее Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими предполагаемыми сообщниками - гражданами Украины. Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании. Так, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять других предполагаемых сообщников Фирташа. По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд оффшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость.

Речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". В Украине Фирташу также грозит арест, о чем неоднократно заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.