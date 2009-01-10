Миллер: все сейчас зависит от Киева

Поставки российского газа в Европу через Украину должны начаться в самые короткие сроки, но все зависит от Киева. Об этом заявил в субботу глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР, передает РИА «Новости».

«Поставки российского газа через территорию Украины должны начаться в самые короткие сроки, но все сейчас зависит от Украины», - подчеркнул А.МИЛЛЕР на встрече с представителями Еврокомиссии и компаний - потребителей газа в Европе.

Как сообщал УНИАН, Россия и ЕС в субботу подписали протокол о создании мониторинговой комиссии по контролю над транзитом газа. Украина свою подпись под документом может поставить после переговоров премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с премьер-министром Чешской Республики Миреком ТОПОЛАНЕКОМ, прибытие которого в Киев ожидается в субботу вечером после посещения Москвы.

Россия заявила ранее, что поставки транзитного газа, прерванные РФ 7 января «из-за его несанкционированного отбора украинской стороной», возобновятся сразу после начала работы мониторинговой комиссии.