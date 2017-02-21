Совбез ООН проводит дебаты по конфликтам в Европе

На них будет председательствовать министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Докладчиками во время дебатов будут генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньер и заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Хельга Шмидт.

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Климкин сегодня на заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций планирует напомнить, что Российская Федерация причастна к каждому неразрешенному конфликту в Европе.

"Жду открытых дебатов Совета безопасности ООН относительно неразрешенных конфликтов в Европе. Мы должны напомнить, что Россия имеет отношение к каждому из них", - написал Климкин в своем Twitter.