Совбез ООН проводит дебаты по конфликтам в Европе

17:13, 21 февраля 2017
Политика
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Совет безопасности Организации Объединенных Наций начал дебаты по вопросам конфликтов в Европе.

Климкин сегодня проведет дебаты в Совбезе ООН по конфликтам в Европе / un.org

На них будет председательствовать министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Докладчиками во время дебатов будут генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньер и заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Хельга Шмидт.

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Климкин сегодня на заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций планирует напомнить, что Российская Федерация причастна к каждому неразрешенному конфликту в Европе.

"Жду открытых дебатов Совета безопасности ООН относительно неразрешенных конфликтов в Европе. Мы должны напомнить, что Россия имеет отношение к каждому из них", - написал Климкин в своем Twitter.

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Теги: #Климкин#Совбез ООН#дебаты