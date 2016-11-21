"Сейчас нельзя жечь шины": в СБУ заявили о попытках деструктивных сил расшатать ситуацию в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак во время торжественных мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы в Художественном арсенале.

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«Служба работает в усиленном режиме. Многие в эти ночи находился на работе и сегодня будет ночевать для того, чтобы обеспечить порядок наших городов и сел», - сказал Грицак.

«В любом государстве есть недостатки, проблемы в организации работы власти, и мирные граждане имеют право на мирные протесты, но сегодня мы не даем деструктивным силам раскачивать ситуацию, мы работаем в тесном взаимодействии с патриотическими организациями», - пояснил Грицак.

Он подчеркнул, что «сейчас нельзя осуществлять дестабилизацию, нельзя жечь шины и делать то, что приведет к необратимым процессам в государстве. Мы должны быть едины как никогда. Когда Украине тяжело, мы должны сплотиться для наших перспективных целей».

Напомним, по словам советника главы МВД Арсена Авакова Зоряна Шкиряка, 21-22 ноября, в период празднования 3-й годовщины Революции Достоинства, во время проведения массовых мероприятий уровень террористической угрозы в столице остается повышенным.