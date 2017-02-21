Экс-радикала Артеменко подозревают в государственной измене из-за "плана" сдачи Крыма в аренду

Народного депутата Андрея Артеменко подозревают в государственной измене. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко и опубликовал соответствующий документ.

Отмечается, что уголовное дело против экс-радикала открыла прокуратура Автономной республики Крым.

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"Артеменко Андрей Викторович, будучи народным депутатом Украины VII созыва, выполняя свои полномочия в соответствии с Законом Украины" О статусе народного депутата Украины "в январе 2017 года (более точная дата не установлена), находясь за пределами Украины, по предварительному сговору с руководством государственной власти Российской Федерации, совершил государственную измену, а именно предоставил иностранному государству (РФ) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, которая выразилась в призвании к передаче в долгосрочную аренду территории Автономной республики Крым, которая согласно Конституции и законов Украины является неотъемлемой частью государства, что может способствовать легитимизации временной оккупации полуострова ", - говорится в тексте документа.

Как сообщал УНИАН ранее, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по вопросам национальной безопасности, ему было передано предложение нардепа от РПЛ Андрея Артеменко относительно отмены президентом Дональдом Трампом санкций против России.

Планом предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. Пока не ясно, примет ли Белый дом это предложение серьезно. Как отмечает издание, этот «дипломатический фриланс» вызвал гнев украинских чиновников.

В частности, посол Украины в США Валерий Чалый сказал, что Артеменко "не имеет права предъявлять какие-либо альтернативные планы от имени Украины любым иностранным правительствам, в том числе администрации США" и отверг идею договора аренды Крыма.

"Это грубое нарушение Конституции, – сказал он в письменных ответах на вопросы The Times. - Такие идеи могут проштовхуватись лишь теми, кто открыто или скрыто представляющих интересы России".