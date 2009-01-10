Тимошенко может снова встретиться с Тополанеком
17:37, 10 января 2009Политика
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Чешский премьер прибывает сегодня
Сегодня вечером в Киеве может опять состояться встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и премьер-министра председательствующей в ЕС Чехии Мирека ТОПОЛАНЕКА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.
Он отметил, что сегодня после переговоров в Москве М.ТОПОЛАНЕК планирует прибыть в Киев.
Как сообщал УНИАН, вчера М.ТОПОЛАНЕК находился в Украине, где провел переговоры с Президентом Виктором ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО относительно решения проблемы возобновления поставок российского газа в европейские государства.
Сегодня М.ТОПОЛАНЕК в Москве проводил переговоры с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.
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