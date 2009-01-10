Тимошенко может снова встретиться с Тополанеком

Сегодня вечером в Киеве может опять состояться встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и премьер-министра председательствующей в ЕС Чехии Мирека ТОПОЛАНЕКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что сегодня после переговоров в Москве М.ТОПОЛАНЕК планирует прибыть в Киев.

Как сообщал УНИАН, вчера М.ТОПОЛАНЕК находился в Украине, где провел переговоры с Президентом Виктором ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО относительно решения проблемы возобновления поставок российского газа в европейские государства.

Сегодня М.ТОПОЛАНЕК в Москве проводил переговоры с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.