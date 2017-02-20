Порошенко провел встречу с патриархом Филаретом

23:45, 20 февраля 2017
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко перед панихидой по Героям Небесной сотни провел встречу с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом.

Фото УНИАН

Об этом сообщает в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

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«Сегодня перед панихидой в Михайловском соборе президент встретился с патриархом Филаретом», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля, состоялась панихида по погибшим Героям Небесной сотни.

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