Порошенко провел встречу с патриархом Филаретом
23:45, 20 февраля 2017Политика
1337
Президент Украины Петр Порошенко перед панихидой по Героям Небесной сотни провел встречу с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом.
Фото УНИАН
Об этом сообщает в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
Читайте такжеВозле АП усилили охрану (фото)
«Сегодня перед панихидой в Михайловском соборе президент встретился с патриархом Филаретом», - написал он.
Как сообщал УНИАН, 20 февраля, состоялась панихида по погибшим Героям Небесной сотни.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter