День Крыма в Совете Европы: в 2017 году Украина ожидает от ЕС не просто осуждения, но и ускорения деоккупации

Об этом сообщает пресс-служба представительства.

"На фоне многочисленных европейских проблем задача Дня Крыма в Совете Европы очевидна - удержать крымский вопрос среди приоритетов международной повестки дня, привлечь дополнительное внимание государств-членов, руководства и экспертов Совета Европы к ситуации на полуострове, проинформировать их о тихом террор оккупационных властей и последствия российской агрессии", - отметил пстоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Читайте такжеПосол Украины при Совете Европы указал на проблемы "большой сделки" между Путиным и Трампом

"В 2017 году мы ожидаем от Совета Европы не просто очередного осуждения незаконной оккупации Крыма, но и конкретных действий для защиты прав человека и ускорения деоккупации", - добавил дипломат.

В течение недели посетители Дворца Европы впервые смогут ознакомиться с историями двенадцати украинцев, которые стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в результате российской агрессии в Крыму и на Донбассе.