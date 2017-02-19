Порошенко обсудил с премьером Баварии ситуацию в Авдеевке и сохранение санкций против РФ
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Баварии Хорстом Зеегофером ситуацию на Донбассе и сохранения санкций в отношении России.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, их встреча состоялась в рамках 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Отмечается, что Порошенко проинформировал главу баварского правительства об обострении безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе, в частности в Авдеевке, что подтверждает нарушение Россией Минских договоренностей.
Во время встречи была отмечена важность сохранения санкционного режима против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, сообщили в пресс-службе.
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Собеседники также договорились об углублении торгово-экономических связей между Украиной и Баварией с использованием потенциала зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.
Зеегофер также подчеркнул, что баварское правительство поддерживает скорейшее предоставление украинцам безвизового режима.
Стороны приветствовали возобновление работы украинско-баварской постоянной комиссии после шестилетней паузы, что придаст дополнительный импульс развитию межотраслевого сотрудничества.
Президент Украины выразил особую благодарность главе баварского правительства по оздоровлению в Баварии детей из зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе.
Также Порошенко пригласил Зеегофера посетить Украину с визитом.