Порошенко обсудил с премьером Баварии ситуацию в Авдеевке и сохранение санкций против РФ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, их встреча состоялась в рамках 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Отмечается, что Порошенко проинформировал главу баварского правительства об обострении безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе, в частности в Авдеевке, что подтверждает нарушение Россией Минских договоренностей.

Во время встречи была отмечена важность сохранения санкционного режима против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, сообщили в пресс-службе.

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Собеседники также договорились об углублении торгово-экономических связей между Украиной и Баварией с использованием потенциала зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Зеегофер также подчеркнул, что баварское правительство поддерживает скорейшее предоставление украинцам безвизового режима.

Стороны приветствовали возобновление работы украинско-баварской постоянной комиссии после шестилетней паузы, что придаст дополнительный импульс развитию межотраслевого сотрудничества.

Президент Украины выразил особую благодарность главе баварского правительства по оздоровлению в Баварии детей из зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Также Порошенко пригласил Зеегофера посетить Украину с визитом.