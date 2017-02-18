США не присоединятся к "нормандскому формату" - глава немецкого МИД
18:29, 18 февраля 2017Политика
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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что США не присоединятся к «нормандскому формату» переговоров об урегулировании ситуации в Украине.
Иллюстрация / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Мюнхене после переговоров министров иностранных дел стран-участниц «нормандского формата», сославшись на свой разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.
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"Мы говорили об этом (участии США в переговорах об урегулировании кризиса в Украине) с Рексом Тиллерсоном, и мы четко договорились, что должен быть тесный контакт с США, но этот формат, который мы имеем («норманнский»), нужно сохранять", - сказал Габриэль.
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