США не присоединятся к "нормандскому формату" - глава немецкого МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Мюнхене после переговоров министров иностранных дел стран-участниц «нормандского формата», сославшись на свой разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

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"Мы говорили об этом (участии США в переговорах об урегулировании кризиса в Украине) с Рексом Тиллерсоном, и мы четко договорились, что должен быть тесный контакт с США, но этот формат, который мы имеем («норманнский»), нужно сохранять", - сказал Габриэль.