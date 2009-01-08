«Нафтогаз»: вся ответственность за ситуацию лежит на Газпроме

НАК «Нафтогаз Украины» выражает удивление по поводу заявления председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА, который советует странам ЕС, считающим себя пострадавшими от прекращения поставок российского газа через территорию Украины, обратиться в суд с иском к Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что «Нафтогаз Украины» считает недопустимым перекладывание ответственности за прекращение поставок газа с России на Украину как страну-транзитера, которая не препятствовала прохождению российского газа для европейских потребителей.

Таким образом, компания считает, что всю ответственность за ситуацию, которая сложилась, должен взять на себя «Газпром».

Как сообщалось, несмотря на отсутствие со стороны ОАО «Газпром» контракта на транзит природного газа через территорию Украины на 2009 год и значительное экономическое и психологическое давление с российской стороны, Украина протранспортировала потребителям Европы через ГТС Украины за 6 дней января 1435,9 млн. куб. м российского газа. Компания использовала 52 млн. куб. м газа на технологические потребности ГТС Украины. Это полностью отвечает общему объему поступления в ГТС Украины российского природного газа за этот период - 1488,2 млн. куб. м.

При этом в "Нафтогазе" напоминают, что для обеспечения работы перекачивающих агрегатов при транспортировке российского природного газа по территории Украины необходимо 21 млн. куб. м газа в сутки или 126 млн. куб. м за 6 суток.

Таким образом, можно констатировать, что Украина за шесть суток января 2009 года передала европейским потребителям 74 млн. куб. м газа из собственных ресурсов, отмечает "Нафтогаз".